البحرين:ادانة دولية لانتهاكات حقوق الانسان في البحرين

أما المعارضة.. فرأت البيان نصراً في مقابل آلة النظام الدعائية، و تقليصاً لهامش المراوغة عند النظام..

والجميع بانتظار المكتب الدائم والكامل الصلاحية لمفوضية حقوق الانسان في البحرين؛ فهل سيسمح بافتتاحه؟ ومتى؟..

بالمقابل يستمر اعتقال مأتي تلميذ وحرمانهم من أداء امتحاناتهم، كما ويستمر اعتقال أطفال غيَّر الملك تعريفهم الى احداث-خلافاً لكافة القوانين الدولية لاستمرار سجنهم

- فلماذا يستمر مسلسل انتهاكات حقوق الانسان في البحرين على الرغم من الادانات الدولية؟

الضيوف:

محمد الدرازي - مساعد امين عام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي

عبد المجيد السبع - نائب مستقيل عن جمعية الوفاق