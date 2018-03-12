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البحرية الايرانية تسجل اول حضور لها في جنوب المحيط الهندي

البحرية الايرانية تسجل اول حضور لها في جنوب المحيط الهندي
الخميس ١٢ يونيو ٢٠١٤ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري ان المجموعة ثلاثين للقطع البحرية للجيش سجلت اول حضور لايران في جنوب المحيط الهندي وقد رست عند سوحل تنزانيا.

وفي تصريح للصحفيين قال سياري ان المجموعة ثلاثين للقطع البحرية الايرانية قد انجزت مهمتها في خليج عدن وباب المندب حتى وسط البحر الاحمر واضاف: ان هذه المجموعة سمح لها القيام بسفرة اطول وتمكنت الاسبوع الماضي من عبور خط الاستواء.
واكد سياري ان هذه المجموعة من القطع البحرية سجلت حضورها الاول في جنوب المحيط الهندي وقد رست اليوم عند ميناء دار السلام بتنزانيا حيث ستتواجد هناك ثلاثة الى اربعة ايام.
وشدد سياري على ان الهدف من هذا التواجد هو ارسال رسالة سلام وصداقة وقال ان هذه المجموعة اما ان تعود الى خليج عدن او انها ستواصل تحركها ان سمح لها صوب جنوب افريقيا.
وصرح سياري ان اطول مهمة للقطع البحرية هو قطع مسافة 17 الف ميل بحري تقريبا وان الرقم القياسي لاطول رحلة من حيث الزمن يتعلق ببارجة بندر عباس والتي بقيت نحو خمسة اشهر ونصف الشهر في البحر.
وحول المناورات المشتركة للقوة البحرية الايرانية مع باقي الدول قال سياري كان لدينا مناورات مشتركة ليوم واحد مع باكستان والهند وقد نجري مناورات مشتركة تستمر يوما مع تنزانيا .
وفي الختام اشار قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري الى انه سيجري ازاحة الستار قريبا عن مدمرة دماوند وغواصة فاتح .

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