البث المباشر
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق

البحرين ..محكمة الاستئناف تؤيد حل العلمائي والمعارضة تندد

البحرين ..محكمة الاستئناف تؤيد حل العلمائي والمعارضة تندد
الإثنين ١٦ يونيو ٢٠١٤ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

أيّدت محكمة الاستئناف العليا المدنية في البحرين الحكم بحل المجلس الإسلامي العلمائي بناء على طلب من وزير العدل.

وبرّرت المحكمة حكمها بأنّ المجلس يمارس نشاطا سياسيا مؤسسيا بمنأى عن أي رقابة قانونية.
هذا ووصفت قوى المعارضة البحرينية الحكم بأنه نموذج آخر للتعسف السياسي، معتبرة الحكم تعدّيا فاضحا على الحريات الدينية وجميع القوانين المحلية والدولية.
هذا ودعا منتدى البحرين لحقوق الإنسان الأمم المتحدة الى التدخل المباشر لحماية اتباع اهل البيت عليهم السلام في البحرين من جرائم التطهير والازدراء الطائفي التي تمارسها السلطات.
وقال المنتدى إنّ قرار حل المجلس العلمائي يعدّ وثيقة جديدة على اضطهاد السلطات لجماعة لها حضورها الثقافي والسياسي والإجتماعي في البحرين، موضحا أنّ من حق الطائفة اللجوء الى المحاكم الدولية بمقاضاة الحكومة على جريمة الاضطهاد الطائفي.
ولفت المنتدى الى أنّ استمرار سلطات المنامة بتوظيف القضاء لإصدار أحكام مخالفة للمعايير الدولية يعدّ من أساليب القمع.
 

روابط ذات صلة

البحرين تنظر الشهر المقبل في "حل المجلس العلمائي"

البحرين..الامن يحاصر منزل رئيس المجلس الاسلامي العلمائي

البحرين: رئيس المجلس العلمائي الى جنيف لمتابعة ملف حقوق الانسان

السلمان: حل “العلمائي” يعزز انتهاكات حقوق الانسان بالبحرين

آخر الأخبار

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

شاهد بالفيديو.. اعلامي تونسي يفجر مفاجأة حول طلب الامارت المثير من السبسي!

المالكي يؤكد "فشل نظام المحاصصة" في العراق 

إصابات على مدخل البيرة الشمالي والاحتلال يعتدي على مسعفين (صور)

امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني: الاميركان سيدفعون ضريبة اوهام رعاة البقر في البيت الابيض

مصر.. تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يوما احتياطيا

هكذا ترد ايران على الشائعات حول الطائرة التركية المنكوبة

شاهد.. مضاربة حامية بين فتيات في مول بالطائف!؟

الشرطة البريطانية تفحص مادة مريبة في مقر البرلمان

موسكو: من حق الحكومة السورية ألدفاع عن أمن مواطنيها والتصدي للإرهاب

بعد ظهور مؤشر الوقود الأحمر الى اي حد يمكن قيادة السيارة؟

الارهابيون في الغوطة الشرقية ...باتت أيامهم معدودة

هكذا رد نائب تركي على تصريحات قرقاش عن "تدخلات تركيا"

احتجاجات في لندن ومانشستر ضد عملية عفرين التركية +فيديو

شاهد مذيعة تشعل مواقع التواصل والسبب!

الأجهزة الأمنية في "إب" تلقي القبض على شخص بحوزته متفجرات

شاهد.. لحظة العثور على طفل “لقيط” في مسجد بالسعودية!

الأکثر مشاهدة