لافروف يؤكد ان "كل الاوراق" في يد كييف

وقال لافروف في مستهل زيارة لصربيا تستمر يومين "اعتقد اننا قلنا كل ما ينبغي قوله. المعلومات يمكن ان تاتي فقط من القيادة الاوكرانية التي عليها وقف العنف وادارة قضية الغاز".

واضاف الوزير الروسي ردا على سؤال لاحد الصحافيين "كل الاوراق موجودة في يدهم".

واوقفت روسيا الاثنين امداد اوكرانيا بالغاز بعد فشل مفاوضات اللحظة الاخيرة في انهاء الخلاف بشان الديون ما يهدد بعرقلة الامدادات الى اوروبا للمرة الثالثة خلال عقد.

واعلن عملاق النفط الروسي غازبروم انه نقل اوكرانيا الى نظام الدفع المسبق في الساعة 6,00 ت غ، في خطوة توقف فعليا كل الشحنات لان كييف لم تحول لموسكو اي اموال لقاء شحنات غاز مقبلة.