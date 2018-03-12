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ماذا يعني ترأس ويليام بيرنز الوفد الاميركي هذه المرة بفيينا؟+فيديو

الإثنين ١٦ يونيو ٢٠١٤ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

فيينا (العالم) - ‏16‏/06‏/2014 – انتهى الاجتماع الثلاثي الذي جمع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيرته الاوروبية كاثرين اشتون ورئيس الوفد الاميركي وليام بيرنز في فيينا حول البرنامج النووي الايراني. وأفاد موفد قناة العالم الإخبارية الى فيينا أن ترأس بيرنز للوفد الاميركي يشير الى وصول المحادثات الى مرحلة حساسة.

وقال الزميل نويد بهروز في نشرة الاخبار المسائية إن اللقاء بين الوفدين الايراني والاميركي جرى بين محمد جواد ظريف ورئيس الوفد الاميركي ويليام بيرنز الذي يرأس وفد بلاده للمرة الاولى خلال الجولات الاخيرة التي جرت في فيينا، وشاركت وندي شيرمن ايضا في هذا اللقاء الى جانب كاثرين اشتون.

واضاف الزميل نويد بهروز: ان الهدف من هذا اللقاء هو دراسة القضايا العالقة، وامكانية ردم هوة الخلافات خاصة بين ايران والولايات المتحدة الاميركية، حيث ان واشنطن هي المعني الرئيس بموضوع الحظر المفروض على ايران، وايضا رسم خارطة طريق للمفاوضات في المستقبل.

وتابع بهروز: ظريف وفي ختام لقائه مع كاثرين اشتون على غداء عمل في ممثلية ايران في فيينا، قال ان اجتماعا سيعقد يوم غد بين ايران ومجموعة 5+1 عند الساعة الحادية عشر صباحا (بتوقيت فيينا)، والهدف منه تحديد الملفات التي يمكن التوصل فيها الى اتفاق، وايضا امكانية بدء صياغة نص الاتفاق الشامل، لكنه اضاف بانه قبل البدء بهذه المرحلة يجب على الطرفان الوصول الى ارضية مشتركة في استعراض واضح للتردد الذي يخيم على امكانية بدء كتابة نص الاتفاق الشامل.

وافاد موفدنا: فيما يخص ترأس ويليام بيرنز الوفد الاميركي وخاصة في محادثاته مع محمد جواد ظريف، فإن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن امكانية التطرق الى موضوع العراق، لكن حسب المعلومات التي حصلنا عليها هنا في فيينا فإن هذا الموضوع لن يكون على الطاولة.

وأوضح بهروز ان عراقجي قال إن ويليام بيرنز يأتي هنا ويجري محادثات في إطار الموضوع النووي فقط ولن يتطرق الى قضايا اخرى، وهو تصريح يتطابق ايضا مع تصريحات سابقة لعلي شمخاني امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني وكذلك باقي المسؤولين الايرانيين.

وقال: ان مصدرا قريبا من المفاوضات قال لنا ان مشاركة ويليام بيرنز في هذه المرحلة من المحادثات تؤكد وصولها الى مرحلة حساسة، وان هناك قرارات سياسية يجب ان تتخذ من الجانب الاميركي لامكانية دفع هذه المفاوضات الى الامام، اي ان الجانب التقني هناك وصل الى مرحلة يستوجب فيها اتخاذ القرارات السياسية وحضور ويليام بيرنز يأتي في هذا الاطار.

وتابع: نحن امام اجواء مازالت غامضة حول امكانية بدء كتابة مسودة نص الاتفاق الشامل، لكن اعلان ظريف عن اجتماع شامل يضم ايران وجموعة 5+1 يوم غد تبشر بامكانية بدء هذه المرحلة بالفعل، لكن اذا فشلت الاطراف في هذه الجولة من المحادثات في البدء بصياغة نص الاتفاق الشامل، فهذا يعني ان الاطراف ستكون مضطرة لتمديد فترة المفاوضات لستة اشهر اخرى.

AM – 16 – 19:51

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