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مونديال 2014: أمريكا تنتزع فوزاً ثأرياً من غانا

مونديال 2014: أمريكا تنتزع فوزاً ثأرياً من غانا
الثلاثاء ١٧ يونيو ٢٠١٤ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

حقق منتخب أمريكا فوزاً ثأرياً أمام نظيره الغاني، طال انتظاره لثماني سنوات، وانتصاراً تاريخياً يعد الأول على "النجوم السوداء" بهدفين مقابل هدف، مساء الاثنين على استاد "أرينا داس دوناس" بمدينة ناتال في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول من مونديال البرازيل 2014.

وقاد كلينت ديمبسي منتخب بلاد "العم سام" للتغلب على عقدة أفريقية دامت 8 سنوات أو بطولتين سابقتين بمونديال 2006 و2010 اقتنص فيها الغانيون الفوز من الأمريكيين بالمرتين، وسجل ديمبسي هدفا رائعا من مجهود فردي نسبياً يعد أسرع أهداف البطولة بالثانية (29) من الدقيقة الاولي، واضاف جون بروكس الهدف الثاني للامريكان بالدقيقة (86) ، بينما سجل أندريه أيو هدف غانا الوحيد بالدقيقة (82)، وبذلك انتزع الامريكان ثلاث نقاط ثمينة شارك بها منتخب ألمانيا الصدارة وإن كان الاخير يتفوق بفارق الاهداف نظرا لفوزه الساحق على البرتغال برباعية نظيفة في وقت سابق مساء الاثنين أيضا.

لعب الالماني يورجن كلينسمان مدرب امريكا بطريقة (4-2-3-1)  وهي نفس الطريقة التي لعب بها مدرب غانا جيمس كويسي ابياه ،الذي كان الاكثر استحوذا وهجوما لكن "دون فاعلية"، في المقابل اعتمد مدرب امريكا على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة ايضا، ورغم قلة عدد فرص اميركا الا ان مهاجموه تمتعوا بفاعلية هجومية امام المرمى الغاني، ليتمكن "القناص" كلينسمان ونجومه من خطف نقاط المباراة الثلاث بفضل الفاعلية واللياقة البدنية الكبيرة لدى الامريكان.

ورغم الظروف الصعبة بعد خروج جوزي التيدور، مهاجم اميركا الاول وهداف التصفيات، الاضطراري للاصابة وكذلك تعرض ديمبسي، صاحب اسرع خامس هدف في تاريخ المونديال والاسرع في البرازيل حتى الان، لضربة من "الباد بوي" الغاني جون بوي من "خلفية مزدوجة" في وجه ديمبسي "المسكين وشبه محطم الانف" .

جاء الهدف الاول في المباراة سريعا عبر المنطلق ديمبسي مستغلا مساندة وتمريرة من زميله جيرمان جونيس لينطلق ديمبسي بالكرة ويراوغ جون بوي ويتوغل داخل منطقة الجزاء ليسددها صاروخية على يسار ادم لارسون كوارسي حارس غانا لترتطم بعدها بالقائم الايمن لكوارسي وتتهادى داخل مرماه، مسجلا أسرع هدف في مونديال البرازيل حتى الان والخامس تاريخياً  في الثانية (0.29) من الدقيقة الأولى.

وبعد الهدف شن الغانيون غارات هجومية عن طريق اسامواه جيان الذي كاد ان يتقدم من انفراد لولا براعة تيم هاوارد في امساك الكرة قبل ان تصل لاسامواه (د15)، ورد التيدور بتسديدة قوية لاميركا ابعدها الدفاع قبل ان يتعرض نفس اللاعب للاصابة ليضطر مدربه كلينسمان لاخراجه والدفع بارون يوهانسون، وبعدها واصل هاوراد تألقه وتصدى ببراعة لتسديدة اسامواه جيان (د32)، بعدها تعرض ديمبسي لضربة بقدم جون بوي في وجهه لتتوقف المباراة دقائق لعلاج اللاعب صاحب الهدف الاول، والغريب ان حكم المباراة السويدي يوهانسون رفض عقاب جون بوي رغم تهوره في ضرب المهاجم الاميركي.

وكاد الامريكان الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة ، وسط افضلية في الاستحواذ والهجوم لغانا لكن دون اي فاعلية على المرمى، ان يضيفوا الهدف الثاني من تسديدتين متتالتين عن طريق ديمبسي والبديل بارون يوهانسون الا ان حارس غانا تصدى للمحاولتين، وفشل اسامواه جيان في ادراك التعادل في الوقت بدل الضائع للحصة الاولى من اللقاء، بعد تمريرة سحرية من ايو لعبها جيان برعونة شديدة لينتهي الشوط الاول بعدها بتقدم امريكا بهدف ديمبسي السريع.

وفي الشوط الثاني، اجرى كلينسمان تغييرا تكتيكيا بمشاركة المهاجم بروكس على حساب المدافع مات بيسلر ، وبيدويا بدلا من زوسي ، في المقابل اشرك مدرب غانا بواتينج وايسيان وادوماه على حساب ايو ورابيو وانسو .

واستمر الانتشار الهجومي للغانيين والاستحواذ دون فاعلية في الشوط الثاني ايضا الذي شهد تسديدة امريكية صاروخية من دي ماركوس بيزلي مرت فوق العارضة (د53)، رد عليه سولي مونتاري بصاروخية مرت بجوار قائم هاوارد (د55)، اعقبها راسية اسامواه جيان مرت فوق العارضة الاميركية،  كما تصدى هاوارد لتسديدة من اسامواه مجددا (58)، واجرى مدرب كل فريق تبديلاته لتنشيط الهجوم .

وتمكن اندريه ايو من استغلال تمريرة بالكعب من اسامواه جيان داخل منطقة الجزاء الاميركية سددها ايو قوية لتسكن شباك هاوارد (د82)، الا ان الاميركان استعادوا الريادة بالهدف الثاني عن طريق ركنية استقبلها بروكس برأسه قوية لتسكن الشباك الغانية ، وتعلن فوز الامريكان (2-1) وتحقيق الثأر من الغانيين، وانعاش الطموحات في بلوغ الدور الثاني.

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