البث المباشر
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق

المحادثات النووية بين "5+1"وإيران ستستأنف في 2 يوليو

المحادثات النووية بين
الجمعة ٢٠ يونيو ٢٠١٤ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إن المحادثات بشأن برنامج طهران النووي انتهت اليوم وستستأنف في الثاني من يوليو/ تموز وذلك بعد جولة من المحادثات في فيينا هذا الأسبوع.

من جهة أخرى أشار مسؤول صيني كبير شارك في المفاوضات الى أن الاجتماع الذي سيعقد قبل حلول الموعد النهائي للتوصل لاتفاق شامل بشأن هذه القضية في 20 يوليو تموز سيعقد على مستوى سياسي وليس فنيا.

وقال وانغ تشون للصحفيين "ستبدأ الجولة القادمة اعتبارا من 2 يوليو".

وأضاف أن الجانبين اتفقا على "نص لإطار عمل مشترك" من اجل اتفاق لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل، قائلا "هذا هو التقدم الذي أحرزناه".

واجتمع دبلوماسيون كبار من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا والمانيا مع مسؤولين من ايران والاتحاد الاوروبي في فيينا بين 16 و20 يونيو/ حزيران.

كما اعلن متحدث باسم الاتحاد الاوروبي ان الجولة الخامسة من المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد انتهت بعد ظهر الجمعة في فيينا وستستأنف في الثاني من تموز/يوليو المقبل.

واوضح مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان اجتماعا للمسؤولين الكبار في مجموعة خمسة زائد واحد سيعقد اعتبارا من الخميس 26 حزيران/يونيو في بروكسل.

واضاف مان إن مجموعة خمسة زائد واحد وإيران بدأتا في صياغة مسودة نص اتفاق محتمل حول البرنامج النووي الايراني في المحادثات التي جرت بين يومي 16 و20 يونيو /حزيران في فيينا،  قائلا في بيان "عملنا بجد طوال الأسبوع على تطوير عناصر يمكننا وضعها معا عندما نجتمع في الجولة التالية في فيينا والتي تبدأ في الثاني من يوليو".

"وأضاف "عرض كل جانب عددا من الأفكار حول مجموعة من القضايا وبدأنا في عملية إعداد المسودة."

روابط ذات صلة

طهران تبدي تفاؤلها ازاء اقتراب صياغة نص الاتفاق النووي الشامل

آخر الأخبار

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

شاهد بالفيديو.. اعلامي تونسي يفجر مفاجأة حول طلب الامارت المثير من السبسي!

المالكي يؤكد "فشل نظام المحاصصة" في العراق 

إصابات على مدخل البيرة الشمالي والاحتلال يعتدي على مسعفين (صور)

امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني: الاميركان سيدفعون ضريبة اوهام رعاة البقر في البيت الابيض

مصر.. تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يوما احتياطيا

هكذا ترد ايران على الشائعات حول الطائرة التركية المنكوبة

شاهد.. مضاربة حامية بين فتيات في مول بالطائف!؟

الشرطة البريطانية تفحص مادة مريبة في مقر البرلمان

موسكو: من حق الحكومة السورية ألدفاع عن أمن مواطنيها والتصدي للإرهاب

بعد ظهور مؤشر الوقود الأحمر الى اي حد يمكن قيادة السيارة؟

الارهابيون في الغوطة الشرقية ...باتت أيامهم معدودة

هكذا رد نائب تركي على تصريحات قرقاش عن "تدخلات تركيا"

احتجاجات في لندن ومانشستر ضد عملية عفرين التركية +فيديو

شاهد مذيعة تشعل مواقع التواصل والسبب!

الأجهزة الأمنية في "إب" تلقي القبض على شخص بحوزته متفجرات

شاهد.. لحظة العثور على طفل “لقيط” في مسجد بالسعودية!

رسالة من بشار الجعفري الى غوتيرش واعضاء مجلس الامن..

الأکثر مشاهدة