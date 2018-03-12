من جهة أخرى أشار مسؤول صيني كبير شارك في المفاوضات الى أن الاجتماع الذي سيعقد قبل حلول الموعد النهائي للتوصل لاتفاق شامل بشأن هذه القضية في 20 يوليو تموز سيعقد على مستوى سياسي وليس فنيا.

وقال وانغ تشون للصحفيين "ستبدأ الجولة القادمة اعتبارا من 2 يوليو".

وأضاف أن الجانبين اتفقا على "نص لإطار عمل مشترك" من اجل اتفاق لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل، قائلا "هذا هو التقدم الذي أحرزناه".

واجتمع دبلوماسيون كبار من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا والمانيا مع مسؤولين من ايران والاتحاد الاوروبي في فيينا بين 16 و20 يونيو/ حزيران.

كما اعلن متحدث باسم الاتحاد الاوروبي ان الجولة الخامسة من المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد انتهت بعد ظهر الجمعة في فيينا وستستأنف في الثاني من تموز/يوليو المقبل.

واوضح مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان اجتماعا للمسؤولين الكبار في مجموعة خمسة زائد واحد سيعقد اعتبارا من الخميس 26 حزيران/يونيو في بروكسل.

واضاف مان إن مجموعة خمسة زائد واحد وإيران بدأتا في صياغة مسودة نص اتفاق محتمل حول البرنامج النووي الايراني في المحادثات التي جرت بين يومي 16 و20 يونيو /حزيران في فيينا، قائلا في بيان "عملنا بجد طوال الأسبوع على تطوير عناصر يمكننا وضعها معا عندما نجتمع في الجولة التالية في فيينا والتي تبدأ في الثاني من يوليو".

"وأضاف "عرض كل جانب عددا من الأفكار حول مجموعة من القضايا وبدأنا في عملية إعداد المسودة."