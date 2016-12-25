بانوراما: الازمة السورية و المستجدات في اليمن والتطورات السياسية اللبنانية

في برنامج بانوراما لهذه الليلة:

وفي موضوعنا الاول.. نستعرض المواقف السياسية والتطورات الميدانية الحاصلة ازاء الازمة السورية بعد تحرير حلب، وما اذا كانت الامور ستؤول الى التصعيد الميداني في المناطق الساخنة الاخرى ام ان التسويات السياسية ستتصدر المشهد السوري.



وفي موضوعنا الثاني.. نناقش المستجدات في اليمن بعد التصعيد الذي بدات السعودية تمارسه في عدوانها عبر فتح جبهات اخرى او من خلال الزج بمرتزقتها في معارك بمنطقة نهم شمال مأرب في محاولة للحصول على موطئ قدم في شرق صنعاء.



وفي موضوعنا الثالث.. نتناول التطورات السياسية الجارية في لبنان باقرار البيان الوزاري للحكومة الجديدة بعد اسبوع من تشكيلها برئاسة سعد الحريري، فيما سيدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسات المناقشة النيابية خلال الايام المقبلة بهدف أن تنال الحكومة الجديدة الثقة قبل نهاية العام الجاري.

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