اليمن يستعيد مواقع استراتيجية؛ وغنائم سعودية واماراتية وأسر مرتزقة بجبهة عسيلان

العالم - العالم الاسلامي

وأكد مصدر عسكري لقناة العالم، أن وحدات الجيش واللجان الشعبية شنت هجوما واسعا على مواقع المرتزقة وتمكنت من تحرير جبل الشبكة وموقع السليم ومحطة السليم وموقع العلم والتبة الرملية، وتأمين خط الإمداد الرئيسي لمنطقة الصفراء بمديرية عسيلان.

وكشف المصدر عن مقتل وإصابة عشرات المرتزقة في العملية العسكرية بينهم قيادات وأسر مجموعة كبيرة من المرتزقة، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وأشار المصدر الى أغتنام دبابة وأربع مدرعات إماراتية وآلية عسكرية وكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ومدافع ذاتية الحركة في الهجوم.

وتشهد مديريات عسيلان وبيحان مواجهات عنيفة ومستمرة منذ عشرة أيام حيث يحاول مرتزقة العدوان تحقيق أي تقدم وفشلت زحوفاتهم.

كما استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تجمعا لآليات مرتزقة العدوان السعودي بمنطقة كهبوب في محافظة لحج .

ونقلت وكالة "سبأ" عن مصدر عسكري قوله: ان صاروخية الجيش واللجان دمرت آليات المرتزقة.

هذا وشن طيران العدو السعودي سلسلة من الغارات في محاولة لمنع تقدم الجيش واللجان وباءت بالفشل.

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