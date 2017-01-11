فيديو/ اليونيسف تكشف ارقاما جديدة عن معاناة اطفال اليمن بسبب العدوان

العالم - العالم الإسلامي

أرقام جديدة بشأن معاناة الأطفال اليمنيين تكشفها منظمة اليونسيف خلال مؤتمر صحفي بصنعاء اكدت فيه ارتفاع معدلات سوء التغذية لفئة الأطفال واستمرار الموت في حصد أرواحهم بسبب الحرب والجوع والأمراض.

وقال المتحدث بإسم منظمة اليونيسيف باليمن محمد الاسعدي، لقناة العالم الإخبارية: "يجب تجنيب الأطفال والبنى التحتية كالمدارس والمرافق الصحية الاستهداف المباشر وغير المباشر من كافة اطراف الصراع المختلفة".

المنظمة أعلنت عن اقتراب النظام الصحي من حافة الانهيار، وان ما يقارب ١٠ ملايين طفل بحاجة الى مساعدات ورعاية صحية، منهم اكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية.

التنديد بالاستهداف الممنهج من قبل العدوان السعودي لفئة الطفولة وقصف المنازل والمنشآت المدنية والمدارس، وآخرها مدرسة في نهم دفع المواطنون للإحتشاد وتعالت مطالباتهم للمجتمع الدولي للتدخل ووقف انتهاكات العدوان وجرائمه.

الأوضاع المعيشية إجمالا وتدمر وتضرر نحو 2000 مدرسة تسببت في عزوف اكثر من مليون و٨٠٠ ألف طفل عن التعليم، في وقت تتحدث فيه البيانات أنه يموت 6 أطفالِ كل ساعة بسبب الأمراض المختلفة.

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