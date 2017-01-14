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مقتل مسؤول كبير بتنظيم القاعدة في اليمن

الجمعة 13 يناير 2017 - 22:46 بتوقيت غرينتش
بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية

أعلن البنتاغون الجمعة مقتل مسؤول كبير في تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" اواخر الاسبوع الماضي في غارة جوية أميركية.

وقال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية إن الضربة التي نفذت في 8 كانون الثاني/ يناير في محافظة البيضاء وسط اليمن أودت بحياة عبد الغني الرصاص عضو التنظيم.

واضاف كوك في بيان ان "هذه الضربة أزالت مسؤولا كبيرا بقاعدة الجهاد في جزيرة العرب يعتبر أحد قادة التنظيم في المنطقة، وستعرقل العمليات الارهابية للتنظيم في اليمن والمنطقة".

وتعتبر واشنطن تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" المنتشر في اليمن، الفرع الأخطر لتنظيم القاعدة المتطرف.

ويشهد اليمن عدوانا عسكريا من قبل تحالف عربي بقيادة السعودية منذ اكثر من 20 شهرا اوقع اكثر من سبعة آلاف شهيد ونحو 37 الف جريح، بحسب الامم المتحدة.

المصدر : فرانس برس

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