مصادر فلسطينية:اصابة 3 فلسطينيين احدهم باصابة حرجة خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين
مصادر فلسطينية:استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مخيم جنين بالضفة الغربية
قاضية اتحادية في بروكلين بنيويورك تصدر حكما يمنع الحكومة الأميركية مؤقتا من ترحيل أشخاص لديهم تأشيرات سليمة
ا ف ب: رئيسة وزراء بريطانيا لا توافق على سياسة ترامب بشأن الهجرة
اضطرابات في مطار كينيدي بنيويورك بعد حظر دخول رعايا دول مسلمة والسلطات الأميركية تنشر تعزيزات من قوات الأمن
الاتحاد الأميركي للحريات المدنية يقول إنه سيقيم دعوى في محكمة بنيويورك لمنع ترحيل العالقين بالمطارات بسبب أمر ترامب
البيت الأبيض: مكالمة ترامب وبوتين "خطوة اولى مهمة" لتحسين العلاقات الثنائية
ترامب يقول ان القيود التي فرضها على السفر للولايات المتحدة "تسير على ما يرام"
ظريف: منع منح تأشيرة الدخول للمهاجرين والمسافرين من سبع دول اسلامية دليل على خواء المزاعم الاميركية
وزير الخارجية الإيراني: منع دخول المسلمين الى الولايات المتحدة سيسجل في التاريخ على أنه "هدية" تقدم الى المتطرفين
البث المباشر

السيد الحوثي: النظام السعودي يخشى الخروج من اليمن فاشلاً

الأحد 29 يناير 2017 - 05:10 بتوقيت غرينتش
السيد الحوثي: النظام السعودي يخشى الخروج من اليمن فاشلاً

أكد قائد حركة انصار الله في اليمن السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أن النظام السعودي يخشى الخروج من الساحة اليمنية فاشلاً فيخسر دوره المستقبلي كعميل حصري لأميركا في المنطقة، مشيراً إلى أن النظام السعودي وبعد وفاة الملك عبدالله قدم ساحة اليمن لأميركا لكي يثبت فيها عمالته بجدارة.

العالم ـ اليمن

وفي محاضرة له بالتعبئة العامة بثتها الوسائل الإعلامية يوم أمس أكد السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أن تحالف العدوان يريد السيطرة المباشرة على الشعب اليمني.

وأردف بالقول إن مساعي السيطرة على اليمن تحمل أحقاد عدو يسعى للسيطرة على عدوه لإذلاله واستعباده، وأضاف أن النظام السعودي يخشى الخروج من الساحة اليمنية فاشلاً فيخسر دوره المستقبلي كعميل حصري لأميركا في المنطقة.

وأضاف "نحن في مواجهة هذا العدوان في أخطر مرحلة، هو الآن يحرص أن يقدم هدية إلى ترامب، يحرص على أن لا يوبخ من ترامب.. هذه أكبر مشكلة لدى السعودي أن يكسبوا رضا ترامب ويتوددوا إليه ".

وعبر عن الأسف الشديد لحال الأمة الإسلامية والواقع العربي الذي شهد تراجعا في كل شيء، مضيفاً أنه: تراجع في الوعي وعلى كل المستويات، وخصوصاً حينما فقدت المشروع لم تبقى أمة ذات مشروع تنهض به وإنما أصبحت لاحقة لمشاريع الآخرين كما هو حال النظام السعودي.

ولفت السيد الحوثي إلى أن: العدو يركز في معركته على الساحل وبعض المحاور بشكل كبير كمحور نهم .. ونحن في موقع الدفاع معنيون بأن نصل العزم بعزم أكبر، والثبات بثبات أكبر.

وأوضح السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: إن المعتدون أملوا الحسم خلال أسبوع أو شهر بالكثير، ولكنهم فوجئوا وصدموا بعجزهم أمام صمود شعبنا اليمني الذي من الله بلطفه رغم المعاناة الكبيرة جراء الحصار والتدمير والجرائم والتنقل من منطقة إلى أخرى.

وأضاف أن المعتدون أخفقوا في التخريب الأمني إخفاقاً كبيراً وأن أي سيطرة خارجية على اليمن نتيجتها ذهاب الأمن والأمان والكرامة، واستباحة الأعراض وخسارة الناس دنياهم وآخرتهم.

وأشار إلى أنه كان بالإمكان أن يكون مستوى الصمود أكبر بما يرقى إلى مستوى إلحاق هزيمة تأريخية مبكرة بالعدو لولا عوامل موضوعية أثرت على مجريات الأحداث، مؤكداً على أن الأعداء أيضاً مرهقون والعدوان كلفهم الكثير، والآلاف منهم قتلوا، مشيراً إلى أن النظام السعودي اضطر إلى الاقتراض، بينما كان أغنى دولة في العالم.

وقال السيد الحوثي "هناك مرحلة طرأت دولياً بمجيء ترامب في أميركا، ومعه أولويات معينة، وأن مجرد توبيخ أميركي بسيط للعملاء يدفعهم نحو المنافسة.. ففي العرف السائد وتأريخ الخونة أن يستلم العملاء ثمن عمالتهم وخيانتهم، وما هو حاصل في هذا الزمن هو العكس اليوم صار العملاء هم من يدفع لأميركا مقابل أن ترضى عن عمالتهم."

وأضاف" بعد وفاة الملك عبدالله قدمت أميركا للنظام السعودي ساحة اليمن لأن يثبت فيها عمالته بجدارة.

وأكد السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي على أن العملاء اندفعوا بكل جهد طالما والمسألة تقدم لهم أمام الاميركي على أنها ساحة لإثبات الجدارة لكي لا ‏يخسروا دورهم في الظل الأميركي.

104-1

تصنيف :

الأكثر مشاهدة

سلمان يسيء لايران بحضور عون وهكذا يرد الاخير...

قبل 21 ساعة

هكذا ردّ عمرو أديب على الاماراتية أحلام!

قبل 21 ساعة

عبد الباري عطوان: الازمة السورية تنتقل الى مرحلة أخطر

قبل 14 ساعة

ما الذي يجري بين دمشق وعمان؟

قبل 15 ساعة

1% من الناس سينجحون في فك لغز هذه الصورة.. هل أنت منهم؟

قبل 21 ساعة

الحب دفع سجانة سويسرية لإطلاق سراح سجين سوري

قبل 19 ساعة

بالفيديو: عين الفيجة ترفع العلم السوري.. ما الذي ارغم المسلحين على الانسحاب؟

قبل 16 ساعة

كيف حول البيت الأبيض تيريزا ماي إلى ممثلة إباحية؟

قبل 22 ساعة

التعليقات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف
2016 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.