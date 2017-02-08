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الأمم المتحدة تسعى لجمع أكثر من ملياري دولار لإنقاذ اليمن من المجاعة

الأربعاء 8 فبراير 2017 - 16:11 بتوقيت غرينتش
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دعت الأمم المتحدة الأربعاء إلى جمع 2.1 مليار دولار لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية العاجلة لنحو 12 مليون يمني مهددين بالمجاعة، بعد عامين من العدوان السعودي الامريكي على بلادهم.

العالم - اليمن

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، في بيان إن "الأوضاع كارثية في اليمن، وماضية في التدهور".

وتشهد اليمن عدوانا همجيا من جانب التحالف العربي الامريكي بقيادة السعودية منذ عامين أسفر عن مقتل ما لايقل عن 10 آلاف شخص، وتسبب في أزمة إنسانية في بلد يعد من أفقر دول العالم.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 19 مليون يمني، أي ثلثي السكان، بحاجة إلى مساعدة وحماية.

وأضافت أن استمرار الغارات الجوية والمعارك يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا، وتخريب المنشآت والبنى التحتية العامة والخاصة، ويعرقل وصول المساعدات الإنسانية".

وتفيد إحصائيات الأمم المتحدة للطفولة بأن نحو 63 ألف يمني ماتوا العام الماضي لأسباب يمكن تفاديها، أغلبها متعلقة بسوء التغذية.

وقال يان إيغلاند، الأمين العام لمجلس اللاجئين السويدي، في بيان منفصل، عن اليمن: "إذا لم تقتلك القنابل، فسيكون مصيرك الموت البطيء المؤلم بالمجاعة، التي أصبحت اليوم تهديدا كبيرا".

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