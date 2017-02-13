غوتيريش يدعو الى احياء محادثات السلام في اليمن

وقتل الالاف في اليمن بينما يواجه الملايين صعوبات في الحصول على الطعام بعد عامين من تدخل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية لضرب المنشآت المدنية والبنى التحتية في اليمن.



وفشلت سبع هدنات تم التوصل اليها بين التحالف والفصائل اليمنية بوساطة الامم المتحدة، كما انهارت محادثات السلام التي جرت بوساطة المنظمة الدولية مرارا.



وقال غوتيريش "تعلمون بانني كاثوليكي، والكاثوليك يؤمنون بالقيامة... لذلك فإذا ماتت محادثات السلام فيمكنها ان تقوم مرة اخرى. ونعتقد انه يجب احياؤها لسبب بسيط هو وقف معاناة الشعب اليمني".



ودعت المنظمة مرارا الى وقف اطلاق النار للسماح بوصول المساعدات الى السكان.



وحذر مسؤول المساعدات في الامم المتحدة ستيفن اوبريان الشهر الماضي من ان اليمن يمكن ان يواجه مجاعة هذا العام في حال لم يتم التحرك بشكل عاجل.



واشاد غوتيريش الذي زار اليمن عندما كان مفوضا اعلى للاجئين في الامم المتحدة، بسخاء اليمنيين رغم فقرهم. وقال ان مشاهدة اليمنيين "يعانون بهذا القدر هو امر يفطر قلبي".



وجاءت تصريحات غوتيريش للصحافيين عقب محادثات مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وزير الداخلية الامير محمد بن نايف وولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان.



وشارك المبعوث الاممي الخاص لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد في المؤتمر الصحافي فيما يواصل مساعيه للتوصل الى اتفاق سلام يمكن ان يعيد العمل بوقف اطلاق النار ويقود الى انتقال سياسي في البلاد.



ووصل غوتيريش الى السعودية آتيا من تركيا وسيزور دبي الاثنين للمشاركة في قمة الحكومات العالمية في اطار جولته في المنطقة.



المصدر : فرانس برس



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