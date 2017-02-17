مقتل جندي إماراتي ووفاة آخر في اليمن

العالم - اليمن

واعترفت وكالة الأنباء الإماراتية، الجمعة 17 فبراير/ شباط 2017، نقلا عن القيادة العامة للقوات المسلحة، بمقتل الجندي سليمان محمد سليمان الظهوري دون المزيد من التفاصيل عن ظروف مقتله.

وفي بيان منفصل، أدعت القوات المسلحة الإماراتية ان احد عناصرها وهو الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان لقي حتفه إثر تعرضه لسكتة قلبية.

ويرتفع بذلك عدد الجنود الإماراتيين الذين قُتلوا في اليمن خلال شهر إلى 3، بعد الإعلان عن مقتل جندي في 4 فبراير الجاري.

ومنذ 26 مارس 2015، يشن تحالف العدوان السعودي، عمليات عسكرية ضد اليمن بذريعة اعادة الشرعية للرئيس المستقيل والهارب عبد ربه منصور هادي، الا انه ورغم قرب دخول العدوان عامه الثالث لم تحقق القوات الغازية المدججة بالسلاح والعتاد تحقيق اي تقدم يذكر في مواجهة صمود اليمنيين واستماتتهم في الدفاع عن ارضهم وكرامتهم.

المصدر : هافينغتون بوست

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