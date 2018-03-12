صدق أو لا تصدق..سجن 8 حمير لمدة 4 أيام لهذا السبب!

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وأفاد التقرير بأن مالك الحمير، والذي ظل يبحث عنها بعد أن تم احتجازها، كان في انتظار هذه الحمير عند مغادرتها السجن، مضيفاً أن أحد السياسيين قد تدخل من أجل إنهاء المشكلة المثيرة للجدل.

وقال المسؤول عن السجن إن الحمير قد دمرت نباتات غالية الثمن، كان من المقرر أن يتم زراعتها داخل السجن، وذلك بالرغم من تحذير مالكها من السماح لهذه الحيوانات بالاقتراب من المنطقة، ولذلك تم احتجازها.

وذكرت تقارير إخبارية أن تكلفة هذه النباتات تقدر بـ 60 ألف روبية، أي ما يعادل 700 جنيه إسترليني.

يشار إلى أنه عندما اكتشف مالك الحمير أمر احتجازها في السجن، طالب بأن يتم إطلاق سراحها، لكن تم رفض طلبه، وبعد ذلك طالب أحد السياسيين بالتدخل في الأمر.

إلا أن أحد المسؤولين بالسجن كشف أن الأمر أكثر تعقيداً، حيث قال إنه لا يوجد قانون بتعلق بالقبض على الحمير، لكن تم احتجازها من أجل تلقين مالكها درس لتجاهله تحذيرات مسئولي السجن.

وتابع موضحاً أنه تم إطلاق سراح الحمير بعد أن قدم مالكها إقراراً بأنه لن يسمح لحيواناته بالتجول في المناطق السكنية أو الأماكن الهامة.

المصدر : وكالات

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