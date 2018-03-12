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المؤبد 4 مرات بحق أبطال عملية "تل أبيب"

المؤبد 4 مرات بحق أبطال عملية
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في "تل أبيب"، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن المؤبد 4 مرات و60 عاماً، بحق الأسرى الفلسطينيين؛محمد مخامرة، خالد مخامرة، ويونس زين، أبطال عملية "تل أبيب" البطولية في حزيران/ يونيو 2016.

العالم - فلسطين

وأدانت المحكمة الفلسطينيين الثلاثة؛ وهم من بلدة يطا جنوبي مدينة الخليل، بقتل أربعة مستوطنين إسرائيليين في عملية فدائية العام الماضي (2016).

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، بأن محكمة الاحتلال أدانت الشبان الثلاثة بارتكاب أربع عمليات قتل، و41 محاولة لقتل "إسرائيليين" كانوا داخل تجمع "سارونا" بتل أبيب.

وأضاف الموقع الاسرائيلي، أن الحكم شمل أيضًا تعويضا ماليا لكل عائلة "إسرائيلية" من القتلى بقيمة 258 ألف شيكل (نحو 18430 دولارًا).

وكان الفلسطينيون الثلاثة نفذوا في الثامن من حزيران/ يونيو 2016، عملية إطلاق نار داخل مركز تجاري، أسفرت عن مقتل أربعة من جنود الاحتلال وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، إضافة إلى إصابة العشرات بالهلع.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

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