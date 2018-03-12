السوري عمر خريبين يحصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم

العالم - منوعات

ويعد “خريبين” أول لاعب سوري ينال هذه الجائزة في تاريخ سوريا، وقد نافس “خريبين” اللاعب الإماراتي “عمر عبد الرحمن” والصيني “وولي”.

بينما نال جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة الكوري “هيونغ مين”، وأفضل اتحاد متطور “إيران”، وجائزة أفضل لاعب شاب ذهبت للكوري”لي سيونغ”، بينما حصلت اليابان على جائزة الحلم الآسيوي ونال المدرب الياباني “تاكافومي هوري” جائزة افضل مدرب، ونالت المدربة “أساكا تاكاكورا” اليابان جائزة أفضل مدربة.

يذكر أن خريبين هو العربي الوحيد الذي نال جائزة في المسابقة الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذا العام.

المصدر : وكالات

213