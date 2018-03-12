الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا واندلاع مواجهات عنيفة بالضفة

العالم - فلسطين

في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فجرا أربعة شبان فلسطينيين خلال مداهمات نفذتها بالمحافظة، حيث أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت كلا من أحمد عودة وعدي سعد أبو رواش من عسكر الجديد، وأحمد درويش من عسكر القديم.

واندلعت مواجهات عنيفة في المنطقة الواقعة بين المخيمين، أطلق خلالها الجنود الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، مما تسبب بوقوع حالات اختناق في صفوف المواطنين.

واقتحمت بلدة برقة شمال غرب نابلس، واعتقلت المحرر طلال خالد سيف بعد مداهمة منزله.

وفي بلدة تل جنوب المدينة، داهمت عددا من المنازل وفتشتها ودارت مواجهات مع عشرات الشبان في منطقة العين، تخللها إطلاق القنابل المضيئة في سماء البلدة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان بعد اقتحامها لقرى شمال غرب مدينة رام الله، شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عارورة وشرعت بمداهمة منازل فيها وتفتيشها، واعتقلت الشاب نور الدين العاروري نجل الشهيد عبد الرحمن العاروري.

وأضاف الشهود أن الاحتلال اعتقل الشاب عمر مصطفى الخصيب بعد تفتيش منزله واقتادهما إلى جهة مجهولة.

كما اقتحمت قوة عسكرية قرية قراوة بني زيد واعتقلت الشاب عمر عرار ونقلته إلى نقطة عسكرية قرب قرية النبي صالح ومنها إلى جهة مجهولة.

وانتشرت صباح اليوم دوريات عسكرية وجنود مشاة على مدخل قرية عابود القديم ومدخل قرية دير أبو مشعل وقرية دير نظام غرب رام الله.

وفي جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين سعيد حجاجرة وإبراهيم جوابرة وعمار جوابرة من مخيم العروب شمال الخليل.

وخلال ساعات الفجر، اقتحمت قوّات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في بلدات يطا وسعير والشيوخ بالمحافظة، وأجرت عمليات تفتيش داخلها.

وفي بيت لحم جنوب الضفة، اعتقلت قوّات الاحتلال الشابين يزن شوشة وإسماعيل حمامرة من قرية حوسان غرب محافظة بيت لحم، إضافة إلى اعتقال الشاب محمد فايز الدبس بعد اقتحام منزله في مدينة بيت لحم.

المصدر: عرب 48

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