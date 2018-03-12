مفاجأة.. الجيش السوري يستخدم هذا النوع من المدافع

العالم - سوريا

وأشارت المجلة المختصة في الشأن العسكري إلى أن الجيش السوري يستخدم مدافع صنعت سنة 1937، ومدافع هاون من عيار 22 ملم تعود لسنة 1938، وكلها سوفيتية.

وذكرت أن العسكريين السوريين يشيدون عاليا بأداء هذه المدافع، ويؤكدون فعاليتها حتى يومنا هذا في إسناد القوات الصديقة وتدمير مواقع المسلحين.

كما يستخدم الجيش السوري حسب المجلة مدافع “زيس” السوفيتية من عيار 57 و76 ملم، ومدافع هاون أمريكية من عيار 105 مم تعود للحرب العالمية الثانية.

أما “داعش”، فقد استخدم بين الأسلحة القديمة التي نهبها عناصره من مستودعات الجيش السوري، مدافع هاون ألمانية من عيار 105 مم استخدمتها جيوش النازية والفاشية في الحرب العالمية الثانية.

لينتا.رو

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