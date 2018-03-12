البث المباشر
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات التفتيش والتعقب في القرى المجاورة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك

هذا ما حذر لاريجاني الغرب منه !!

هذا ما حذر لاريجاني الغرب منه !!
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

انتقد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني سلوك الغرب المهين معتبرا انه يؤدي الى زرع الكراهية والبغضاء لدى المسلمين تجاه اميركا.

 

وقال لاريجاني، في كلمته الافتتاحية للجلسة العلنية للمجلس اليوم الاربعاء، ان بريجينسكي حينما كان مستشارا للامن القومي الاميركي قال ان البلدان الاسلامية تشعر بالكراهية الشديدة حيال التدخلات الاميركية في الشرق الاوسط ودعم واشنطن ل"اسرائيل" وتعتبر ان اميركا هي السبب الرئيسي وراء شعورهم بالضعف.

واعتبر ان نظرية العلمانية الغربية تتضمن الاساءة للمسلمين واذلالهم واستعمارهم وهو مايظهر بوضوح خلال الاستعمار الفرنسي في الجزائر رغم ان الغربيين كانوا على اطلاع على تاريخ المسلمين وخدماتهم العلمية لكنهم جعلوا الهيمنة اساسا للعلاقات.

ونوه الى ان الفيلسوف والكاتب الايطالي تحدث في كتابه "الفاشية الابدية" عن الرجعية في العالم المعاصر حيث قال بصراحة انه لاينبغي تجاهل تقديم العالم الاسلامي شخصيات علمية كابن سينا وابن رشد وابن باجه وابن الطفيل وابن خلدون الذي يعتبره الغربيون مؤسس علم الاجتماع كما ان المسلمين في اسبانيا اسسوا جامعات كانت تدرس الجغرافيا والنجوم والطب والرياضيات في وقت كان العالم المسيحي يغط في سبات عميق.

ولفت الى ان صلاح الدين الايوبي عامل المسيحيين برحمة وعطف حينما فتح القدس فاقت تصرفات المسيحيين مع المسلمين حينما استولوا على المدينة. 

واشار الى ان هذه النماذج تدلل ان العقيدة التي زرعها الرسول الاكرم (ص) في قلوب المسلمين وحيازتهم للتقدم في صدر الاسلام دفعت الآخرين للتصدي لها وفق اساليب عديدة حيث برز ذلك خلال العقود الاخيرة في ظهور المجموعات الارهابية.

واشار الى انهاء سيطرة تنظيم داعش الارهابي، معربا عن تقديره لفيلق القدس وقائده الشجاع اللواء قاسم سليماني والذي اتخذ خطوات لامثيل لها على صعيد مكافحة الارهاب في المنطقة.

وفي سياق آخر اعرب عن مواساته للبرلمان والشعب المصري جراء الاعتداء الارهابي، موضحا ان هذه الكارثة تماثل جريمة الصهاينة في مسجد الخليل.

واكد على ضرورة تحلي المسلمين بالوحدة كما اوصى الرسول الاكرم (ص).

101

تصنيف :

روابط ذات صلة

لاريجاني: الدبلوماسية الإيرانية ترتكز على حل النزاعات عبر الحوار

لاريجاني: ترامب يسعى للتخويف من ايران ويكافئ الدول الراعية للارهاب

لاريجاني: مغامرة اميركية جديدة في المنطقة بعد نهاية داعش!

لاريجاني يؤكد ضـرورة تعزيــز التعـاون الامني مع روسيا

لاريجاني: ظاهرة الارهاب البغيضة تحولت لخطر مدمّر يهدد العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

في هذا المطعم تناول الطعام مجانا بشرط واحد!

أنقرة طلبت من موسكو الإسراع بتنفيذ عقد "إس-400"

شعر بالالم في احد جانبه عن الركض... فكان هذا هو السبب! 

ظريف: ايران وباكستان تربطهما علاقات حميمة

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ايران تتحلى بالفراسة في مواجهة القضايا الدولية

سامح شكري يؤكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

بعد تامر حسني ..اقامة حفل مطربين اخرين في السعودية قريبا!

هذه الأسماء الـ 50 ممنوعة الآن في السعودية... والسبب!!

ماذا قال غوتيريش عن وقف للأعمال القتالية في سوريا؟

بالفيديو...الارهابيون في الغوطة الشرقية محاصرون في ثلاث مناطق منفصلة

رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية الروسية : المشاكل التجارية مع روسيا سيتم حلها خلال شهرين

نيويورك تايمز: ترامب يعلن خطته للتسوية في الشرق الأوسط قريباً

الجزائر.. تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين ببومرداس

صحيفة تكشف عن سبب مثير لموت اللواء القحطاني بالسعودية

الجيش السوري يكتسح الأفتريس في الغوطة الشرقية

شويغو يكشف سبب زيارة بوتين إلى سوريا..تفاصيل مثيرة!

شاهد: مظاهرات شعبية بالغوطة الشرقية، وهذا مصير دوما وحرستا..

 شاهد"بن سلمان" يغزو مواقع التواصل بهذا الفيديو..!

دوري ابطال اسيا الدحيل أول المتأهلين الى ثمن النهائي بثنائية العربي

فضيحة تاريخية.. عصابة اغتصبت ألف طفلة في بريطانيا

الأکثر مشاهدة