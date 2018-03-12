هذا ما حذر لاريجاني الغرب منه !!

وقال لاريجاني، في كلمته الافتتاحية للجلسة العلنية للمجلس اليوم الاربعاء، ان بريجينسكي حينما كان مستشارا للامن القومي الاميركي قال ان البلدان الاسلامية تشعر بالكراهية الشديدة حيال التدخلات الاميركية في الشرق الاوسط ودعم واشنطن ل"اسرائيل" وتعتبر ان اميركا هي السبب الرئيسي وراء شعورهم بالضعف.

واعتبر ان نظرية العلمانية الغربية تتضمن الاساءة للمسلمين واذلالهم واستعمارهم وهو مايظهر بوضوح خلال الاستعمار الفرنسي في الجزائر رغم ان الغربيين كانوا على اطلاع على تاريخ المسلمين وخدماتهم العلمية لكنهم جعلوا الهيمنة اساسا للعلاقات.

ونوه الى ان الفيلسوف والكاتب الايطالي تحدث في كتابه "الفاشية الابدية" عن الرجعية في العالم المعاصر حيث قال بصراحة انه لاينبغي تجاهل تقديم العالم الاسلامي شخصيات علمية كابن سينا وابن رشد وابن باجه وابن الطفيل وابن خلدون الذي يعتبره الغربيون مؤسس علم الاجتماع كما ان المسلمين في اسبانيا اسسوا جامعات كانت تدرس الجغرافيا والنجوم والطب والرياضيات في وقت كان العالم المسيحي يغط في سبات عميق.

ولفت الى ان صلاح الدين الايوبي عامل المسيحيين برحمة وعطف حينما فتح القدس فاقت تصرفات المسيحيين مع المسلمين حينما استولوا على المدينة.

واشار الى ان هذه النماذج تدلل ان العقيدة التي زرعها الرسول الاكرم (ص) في قلوب المسلمين وحيازتهم للتقدم في صدر الاسلام دفعت الآخرين للتصدي لها وفق اساليب عديدة حيث برز ذلك خلال العقود الاخيرة في ظهور المجموعات الارهابية.

واشار الى انهاء سيطرة تنظيم داعش الارهابي، معربا عن تقديره لفيلق القدس وقائده الشجاع اللواء قاسم سليماني والذي اتخذ خطوات لامثيل لها على صعيد مكافحة الارهاب في المنطقة.

وفي سياق آخر اعرب عن مواساته للبرلمان والشعب المصري جراء الاعتداء الارهابي، موضحا ان هذه الكارثة تماثل جريمة الصهاينة في مسجد الخليل.

واكد على ضرورة تحلي المسلمين بالوحدة كما اوصى الرسول الاكرم (ص).

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