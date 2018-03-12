نوري المالكي يفجر مفاجأة حول الذين يتحدثون عن الفساد

العالم – العراق

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للمالكي، اليوم (29 تشرين الثاني 2017)، استقبل نائب رئيس الجمهورية بمكتبه الرسمي، وفدا من شيوخ عشائر الظوالم، حيث أكد على أن "للعشائر مواقف مهمة في تجاوز الأزمات والتحديات التي تعرض لها العراق"، مشددا على أهمية أن تأخذ العشائر دورها الحقيقي في ضبط الأمن والاستقرار ودعم أجهزة الدولة ونبذ لغة العنف والعمل على تغليب لغة الحوار وتجاوز مشاكل الماضي .

وأضاف المالكي، أن "مرحلة ما بعد داعش تفرض على كافة الأطراف وفي مقدمتها العشائر، المشاركة الفاعلة في إعادة إعمار ما تم تدميره خلال معارك الحرب ضد الإرهاب، وتكريس الجهود في مساندة الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة في مكافحة الفساد".

وتابع نائب رئيس الجمهورية، بأن "الكثير من الذين يتحدثون عن الفساد اليوم يمتلكون هيئات اقتصادية ومتورطين في الاستحواذ على المال العام لذلك لا يمكن ملاحقة المفسدين في ظل تواجد هؤلاء".

وحث المالكي، العشائر إلى المشاركة في الانتخابات بغية "انتخاب العناصر الكفوءة التي تؤمن بالمشروع الوطني وتدعم تشكيل حكومة الأغلبية السياسية".

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