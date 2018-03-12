بالصور...حاولت أخذ قيلولة فتعرضت لصدمة طردت النوم من عينيها!

العالم - حوادث

وصرخت السيدة عندما لاحظت الثعبان مختبئاً بين الوسائد، واتصلت بزوجها الذي اتصل بدوره بصيادة الثعابين “لانا فيلد”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كانت السيدة ذات الأصل البريطاني، التي يُعتقد أنها متوسطة العمر، تعمل على الحاسوب المحمول على مدار اليوم حتى تعبت وقررت تعديل الوسائد والاسترخاء قليلاً، وفجأة رصدت “ثعبان السجاد”.

وقالت صيادة الثعابين: “ثعابين السجاد غير سامة وشائعة في مدينة بريزبان، حيث تعيش السيدة”.

ولم يتضح كم من الوقت قضت الأفعى في مكانها المرعب، وهي تتمتع بالدفء الذي توفره الأريكة، لكن حتى كلب العائلة لم يلاحظها.

وقالت لانا: “من المرجح أنه كان ينتظر رحيل السيدة حتى يتمكن من التحرك مرة أخرى، لقد تم بالفعل انتشال الثعبان ونقله إلى الأراضي المجاورة بنجاح دون أن يتأذى”.

المصدر : وكالات

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