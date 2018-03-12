الجيش يفاجئ النصرة في تلة "بردعيا".. ويسقطها بلمح البصر

العالم - سوريا

وأشار مصدر عسكري في ريف دمشق، إلى ان العملية نفذت بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية، وأسفرت عن السيطرة على السلسلة الشرقية لتلة بردعيا الاستراتيجية إلى الجنوب الغربي من قرية كفر حور، بعد القضاء على العديد من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة وتدمير اسلحتهم وعتادهم.

ولفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش، تواصل عملياتها النوعية ضد من تبقى من ارهابيي تنظيم جبهة النصرة لاستكمال سيطرتها على كامل تلة بردعيا المحيطة بمزرعة بيت جن، أكبر تجمعات التنظيم التكفيري في الغوطة الغربية.

وبين المصدر أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة، استهدفوا تل الشعار بريف القنيطرة الشرقي بقذائف مدفعية لتخفيف الضغط ومؤءازرة ارهابيي مزرعة بيت جن.

وتنتشر في بعض مناطق ريفي القنيطرة ودمشق مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي، ويتلقى منه الدعم اللوجستي والتسليحي ويعالج مصابيه في مشافيه.

وكالات

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