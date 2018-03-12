حساب دونالد ترامب على تويتر يعيد نشر فيديوهات معادية للمسلمين

العالم - الأميرکيتان

وقيل إن التغريدة الأولى المنقولة عن حساب جايدا فرانسين، نائبة زعيم جماعة "بريطانيا أولا"، تظهر مهاجرا مسلما وهو يهاجم رجلا على عكازين.

وتبع ذلك مقطعان آخران لأناس تقول فرانسين إنهم مسلمون.

وقد أسست جماعة "بريطانيا أولا" في عام 2011 على يد أعضاء سابقين في الحزب القومي البريطاني اليميني المتطرف.

ولفتت الجماعة الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوراتها المثيرة للجدل حول ما يرون أنه "أسلمة المملكة المتحدة".

ورشحت الجماعة أعضاء لها في الانتخابات العامة في بريطانيا، متبنية سياسات مناوئة للهجرة والإجهاض، لكنها لم تتمكن بعد من إحراز أي مقعد في البرلمان.

ويتابع حساب فرانسين على موقع تويتر أكثر من 52 ألف شخص.

وردت فرانسين بحماس على مشاركة ترامب لتغريداتها التي حملت مقاطع الفيديو. وقالت على حسابها "دونالد ترامب نفسه أعاد نشر مقاطع الفيديو هذه، وهو لديه حوالي 44 مليون متابع".

وقالت "باركك الله يا ترامب! وبارك الله أمريكا".

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