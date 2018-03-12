العبادي يصدر أوامر هامة حول كبار الفاسدين

العالم – العراق

ونقلت الصحيفة عن مصادر مسؤولة قولها ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي طالب من الجهات المسؤولة على محايسبة الفاسدين، عدم التساهل مع ملفات كبار الفاسدين"، مبينا انه "خطابهم بان الجميع يعرف الفاسدين، وعلينا أن نكف عن ترك محاسبة كبار الفاسدين والاكتفاء بصغارهم فقط".

واضافت المصادر ان "العبادي طالب تلك الجهات بتزويد رئاسة الوزراء بملفات الفساد المتعلقة برجال الأعمال والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة"، مشيرة الى انه "قدم دعمه الكامل بمحاربة هؤلاء، ووعد بتقديم ملفات تتعلق بعقارات الدولة التي تم التلاعب بها لصالح بعض الشخصيات والأحزاب في وقت سابق".

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، امس الثلاثاء، عن تحقيق أربع "نتائج دقيقة" في إطار حملته لمكافحة الفساد، نافيا وجود محققين دوليين في العراق، فيما وجه رسالة طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين بان حملة الفساد ليست ضد من يريد بناء الاقتصاد بشكل صحيح.

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