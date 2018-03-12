إليكم 5 عادات تسبب مرض السرطان ..!

العالم - علوم وتكنولوجيا

وبحسب موقع Zmesecience، فقد اتضح للعلماء، بعد تحليل معطيات المركز الأمريكي للرقابة والوقاية من الأمراض والمعهد الوطني للسرطان، أن ما يساعد في تطور الأورام الخبيثة هو التدخين بنوعيه الإيجابي والسلبي، وتناول الكحول والوزن الزائد وانعدام النشاط البدني.

وتبين أن التدخين هو العامل الأخطر حيث أن 19% من إصابات سرطان الرئة و28.8% من الوفيات سببها التدخين.

كما كان الوزن الزائد سبباً في 7.8% من الإصابات و6.5% من الوفيات.

وجاءت النسبة الأكبر من إصابات سرطان الجلد بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة من دون ملابس.

المصدر : وكالات

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