أحمد شفيق يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018

العالم - مصر

شفيق قال لوكالة "رويترز" إنه يعتزم الترشح في الانتخابات المصرية القادمة، موضحا أنه سيعود إلى مصر في الأيام المقبلة.

وذكر شفيق، في بيان مصور له أرسله للوكالة، "يشرفني أن أعلن رغبتي في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر كخيار لقيادة البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة".

وكان رئيس الوزراء المصري الأسبق قد ترشح في الانتخابات التي عقدت عام 2012، وخسر أمام منافسه الرئيس الأسبق محمد مرسي.

كما شغل منصب رئيس الوزراء في أثناء ثورة 25 يناير 2011، قبل أن تتم الإطاحة به من قبل المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في حينها.

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