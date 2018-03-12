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موقع ايراني يكشف عن اسلحة ايرانية جديدة!

موقع ايراني يكشف عن اسلحة ايرانية جديدة!
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

برعاية نائب القائد العام للجيش الايراني العميد محمد حسين دادرس وقائد القوة البحرية التابعة للجيش الادميرال حسين خانزادي، ازيح الستار اليوم الاربعاء عن 9 منجزات جديدة في مجال القوة البحرية.

العالم - ايران

والمنجزات الجديدة المصنعة من قبل منظمة الابحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي للقوة البحرية هي؛ "مشروع مرصاد" و"اوتوبايلوت رقمية" و"الوقود المصنع محليا لمحركات الاحتراق للطوربيدات" و"مشروع دماوند" و""سفينة الخليج الفارسي التدريبية" و"طلاءات النانوتكنولوجيا" و"جهاز اختبار صاروخ رعد" و"مشروع نقش" و"عربة مكران 921".

** مشروع مرصاد

مشروع مرصاد هو تصميم وتصنيع منظومة شاملة لاختبار الطوربيدات الخفيفة.

لهذه المنظومة القدرة على اختبار ودراسة صحة اداء جميع الاجزاء الالكترونية والكهربائية للطوربيد، وتتميز عن سابقاتها بالاختصار في الزمن حيث يستغرق نحو ساعتين فيما كانت السابقة تستغرق نحو 48 ساعة، فضلا عن ان السابقة كانت بنفقات اكثر وبنسبة خطورة اكبر وتقييم بنسبة 70 بالمائة فيما الحالية هي بنسبة 100 بالمائة.

 

** اوتوبايلوت رقمية

تصميم وتصنيع الموجه الرقمي على اساس تكنولوجيا اليوم. الاوتوبايلوت (جهاز الطيران الآلي) يعد اهم جزء من نظام التوجيه والتحكم والملاحة للطوربيد، ويتولى مهمة التوجيه والتحكم بالطوربيد منذ لحظة اطلاقه من الوحدة البحرية حتى اصابته للهدف وتدميره. وتتميز هذه عن سابقاتها بقدرة البرمجة المتعددة بهدف ايجاد اساليب حديثة في كشف وتدمير الاهداف تحت السطح.

 

** الوقود المحلي لمحركات الطوربيدات

تصميم وتصنيع الوقود ذو الاحتراق الذاتي وهو وقود يعد بمثابة المصدر لانتاج الطاقة في هذا النوع من الطوربيدات.

 

** مشروع دماوند

تصميم زورق من دون قائد مع امكانية التحكم به عن بعد ومزود بانواع الاجهزة المضادة للحرب الالكترونية والصوتية تحت السطح.

 

** سفينة الخليج الفارسي التدريبية

تصميم محلي وهندسة اكبر سفينة تدريبية في غرب اسيا بطول 135 مترا وعرض 16 مترا مع اجهزة حديثة وامكانية الدفاع الذاتي، وقادرة على تدريب 230 من التلامذة وطلبة جامعات العلوم البحرية العسكرية والمدنية بالتزامن معا.

 

** طلاءات النانوتكنولوجيا

استخدام تكنولوجيا النانو في الطلاءات المناسبة لانواع الهياكل والمعدات والمستودعات وجسم السفن السطحية وتحت السطحية والطائرة التابعة للقوة البحرية.

 

** جهاز اختبار صاروخ رعد

هذه المنظومة قادرة على اختبار جميع الاجزاء الالكترونية والميغاترونيكية والراديوية لصاروخ رعد، وتعمل على تحديد الاشكال المحتملة والاطمئنان الى اداء الصاروخ في جميع المراحل والجدولة الزمنية لمختلف الاقسام من لحظة الاطلاق الى الملاحقة واصابة الهدف.

 

** مشروع نقش

تصميم وتصنيع محاكاة الحرب بهدف زيادة مهارة كوادر الوحدات القتالية وتنفيذ انواع السيناريوهات التكتيكية حين القتال.

 

** عربة مكران 921

عربة تكتيكية مصنعة من قبل قيادة النقل والإعداد والدعم للقوة البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

 

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