ماذا دار في لقاء ملك الأردن مع وزير خارجية امريكا؟

العالم - الادرن

وقال الديوان الملكي الأردني بحسب "عربي 21"، إن "الملك عبدالله الثاني، عقد في واشنطن، الثلاثاء، لقاءات مع قيادات مجلس الشيوخ، ورئيسي وأعضاء لجنة المخصصات في المجلس، ولجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب، إضافة إلى اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون".

وسجل أن "الملك عبدالله الثاني بحث مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا، والجهود المستهدفة تحريك عملية السلام".

وتم، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا، التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة.

وأكد الملك عبدالله الثاني على أهمية تحريك عملية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين "استنادا إلى حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار إلى أن "التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها" بحسب الديوان الملكي الاردني.

وبالنسبة للأزمة السورية، لفت الملك الاردني إلى أن الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا لوقف إطلاق النار وتأسيس منطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا، من شأنه أن يسهم في إيجاد البيئة الملائمة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة عبر مسار جنيف.

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