شاهد... تصريح غريب من داعية سعودي حول الموسيقى!

العالم - السعودية

وقال “الغامدي”، في حوار له مع قناة “روتانا”، إن “الفطرة لُوثت، والعقل أُدلج، فسلّم بعض الناس بفكرة تحريم الفنون والموسيقى”، متابعا: “الموسيقى مسألة إنسانية، ونوع من الفنون، ترقق النفوس وتهذبها، وتعلي ذائقة الإنسان وأخلاقه”.

وبين أن “أخلاق الإنسان ترتفع بالفنون، ومن ضمنها الموسيقى”.

واعتبر الكثير من نشطاء مواقع التواصل ان تصريحات الغامدي ليست نابعة من قرارة نفسه بل انه ادلى بهذه التصريحات تملقا لسياسات النظام السعودي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان الذي احدث تغييرات جذرية في المملكة ابتغاء لكسب ود الولايات المتحدة لتساعده في الوصول الى العرش.

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