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توجيهات المرجعية الدينية بشأن المطالبة بمحاربة الفساد تحتاج إلى آليات

توجيهات المرجعية الدينية بشأن المطالبة بمحاربة الفساد تحتاج إلى آليات
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب محمد المسعودي، الأربعاء، إن "الفساد الاداري والمالي في الدولة قد نخر كل مفاصلها"، مشددا على أن اللجنة تشد على أيدي كل من يحاربه ويقضي عليه.

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وأوضح المسعودي في بيان له، نشر اليوم ( 29 تشرين الثاني 2017)، أن "توجيهات المرجعية الدينية العليا التي تطالب بالقضاء على الفساد الاداري، يجب أن تطبق على ارض الواقع من خلال جملة من الآليات يشترك بها كل الاطراف سواء القضائية أوالحكومية".

وأشار الى أن "لجنة الخدمات النيابية ستتعاون مع أية جهة ستسهم بمعالجة كل الظواهر الادارية والمالية والفاسدة والتي ستقوم باسترجاع الاموال المنهوبة من اجل النهوض ببلدنا، وبالتالي توفير فرص للعاطلين عن العمل و الخريجين الجدد وفي مختلف القطاعات".

وكان المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي أكد في وقت سابق، أن "مجلس الوزراء لديه منظومة متكاملة لمكافحة الفساد"، مبينا أن "تفعيلاً حصل للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد من أجل أن يأخذ دوره في رصد حالات هدر المال العام".

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