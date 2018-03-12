"أمر سعودي بإهانة اللبنانيين"

العالم - لبنان

كل ذلك لأن الامور السياسية يبدو أنها لم تستقم كما ارادت المملكة، فقررت فتح النار على كل الاصعدة!



فقد تداعى كل من "عبد الرحمن المطيري" و "محمد الساعد" و "مشاري الذايدي" لكتابة مقالات في صحف "عكاظ" و "الشرق الاوسط" تتضمن اهانات موصوفة ونعوتاً لا تليق بالشعب اللبناني ابداً، خاصة تلك التي "زيّن" فيها الكاتب "الساعد" مقاله الذي حمل عنوان "من سعودي للشعب اللبناني الفينيقي".



وما يثير الريبة حول امكانية ان تكون "الكتابات" السعودية محض امر ما يراد من خلاله ايصال رسائل ضغط، تزامنها وترابطها مع "مضايقات" يتعرض لها اللبنانيون المقيمون في السعودية، الذين "عاشوا (هناك) على مدى 50 عاما مضت، كنا لطفاء لدرجة أن بنينا لكم "الكمباوندات" - وهي لمن لا يعرفها مجمعات سكنية خاصة -" بحسب ما وصف أحد الكتاب السعوديين، الذي عاير اللبنانيين بطريقة عيشهم في "مملكة الخير"!

ليبانون ديبايت

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