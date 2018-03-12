بالفيديو...ظهور دبابات "طائرة" في كوريا الجنوبية

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وتضمنت فعاليات التمرين الذي نفذه جيش كوريا الجنوبية بمشاركة 4 دبابات "تي-80أو" قيام الآليات العسكرية المدرعة باجتياز الموانع المائية.

وتوصف دبابة "تي-80أو" بـ"الطائرة" لأنها تستطيع السير بسرعة عالية بفضل محركها الغازي التربيني الذي تعادل قوته 1250 حصانا.

يُذكر أن روسيا سلّمت كوريا الجنوبية مجموعة من دبابات "تي-80أو" سدادا لقرض قدمته كوريا الجنوبية إلى الاتحاد السوفيتي. وبدأت كوريا الجنوبية تتسلم الدبابات الروسية منذ عام 1996. وفي عام 2005 اشترت كوريا الجنوبية دبابتين من طراز "تي-80أو كا".

ويشار إلى أن العسكريين الكوريين الجنوبيين يعربون عن تقديرهم لمواصفات الدبابات الروسية.

المصدر : سبوتنك

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