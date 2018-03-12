هذا ما حدث لحصة "اقليم كردستان" في الموازنة

العالم – العراق

جاء ذلك على لسان مصادر نيابية مطلعة في تصريحات خاصة لموقع NRT عربية اليوم 29 تشرين الثاني 2017.

وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، قال في وقت سابق اليوم (29 تشرين الثاني 2017)، خلال مؤتمره الصحفي في مبنى البرلمان، إن "الميزانية لم تصل إلى مجلس النواب لحد الآن"، مضيفا أنه "في حال وصول قانون الموازنة الأسبوع المقبل، فسندعو أعضاء البرلمان لعقد جلسة استثنائية لقراءتها".

وكشفت وثائق مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد 2018، والتي حصلت عليها NRT عربية نهاية الشهر الماضي، عن قيمتها الاجمالية ونسبة العجز فيها، بالإضافة إلى نسبة كردستان منها والبالغة 12.67%.

وبحسب تلك الوثائق التي نشرها موقع NRT عربية، الشهر الماضي، فأن إجمالي الإيرادات قدر بـ 5 ترليونات و331 مليون دينار بسعر 43,4 دولارا لبرميل النفط الواحد، وبطاقة إنتاجية بلغت 3 ملايين و888 ألف برميل، من ضمنها حوالي 73 تريليون دينار من الإيرادات النفطية.

وأضافت ان إجمالي النفقات يقدر بنحو 108 تريليونات و 113 مليونا و 913 ألفا و506 دنانير، فيما بلغ العجز في الموازنة نحو 22 ترليونا و782 مليونا و913 ألفا و506 دنانير، فيما انخفضت حصة كردستان لتصبح 12.67% فقط بعدما كانت 17 %.

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