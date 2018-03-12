بالصور.. الفلسطينيون يدعمون القرار البطولي للمصارع الإيراني

العالم - فلسطين

وحمل الفلسطينيون لافتات كتب عليها: "ايران تدعم المقاومة، والمقاومة تشكر ايران لأن بها علي رضا كريمي، علي رضا كريمي انت البطل وفلسطين والقدس تفتخر بك شكرا لك و نحن نحبك".

وكان كريمي، الحائز على برونزية في بطولة 2015 عن فئة 86 كغ، كاد يتغلب على غريمه الروسي عليخان جبرايلوف خلال إحدى مواجهات البطولة، لولا أن فوزه في هذه المباراة كان سينقله لمواجهة مصارع "إسرائيلي".

وعندما شارف النزال بين كريمي وجبرايلوف على نهايته قرر اللاعب الايراني أن يخسر ويترك شرف الفوز لغريمه الروسي حتى لا يجد نفسه في مواجهة لاعب إسرائيلي في المنازلة اللاحقة.

وعندما حانت النهاية رفع الحكم ذراع اللاعب الروسي معلنا فوزه بنتيجة 12 إلى 3 بعد ان قرر علي رضا كريمي الخسارة أمام منافسه لكي لايلتقي اللاعب الاسرائيلي.

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