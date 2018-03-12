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كاتب أميركي يتوقع وقوع حرب بين روسيا والغرب

كاتب أميركي يتوقع وقوع حرب بين روسيا والغرب
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أشار الباحث الأمريكي، بول كريج روبيرتس، إلى أن المشهد الدولي الحالي ومجريات الأمور تشير إلى احتمال وقوع حرب بين روسيا والمحور الغربي الأطلسي.

العالم - أوروبا 

وذكر الكاتب في مقال له بعنوان "ألا ترى الحرب تلوح في الأفق؟" الذي نشره مركز "كاتيخون" للدراسات، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفقاً للتقارير الإخبارية الواردة في الصحف البريطانية، أصدر تعليماته بخصوص الصناعات الروسية، وأمر أن تكون جاهزة للتحول السريع إلى صناعات حربية.

وقال الكاتب: "لن تُصدر الحكومة الروسية هذا الإعلان ما لم تكن مُقتنعة باحتمال قيام الحرب مع الغرب". 

وأضاف: "يمكننا بسهولة أن نفهم أن المجمع العسكري الأمني الضخم في أمريكا يحتاج إلى عدو مقنع لتبرير ميزانيته الهائلة، وأن المحافظين الجدد المخادعين وضعوا أيديولوجياتهم الخيالية للهيمنة الأمريكية على العالم، وأن هيلاري واللجنة الوطنية الديمقراطية ستفعل أي شيء لإلغاء فوز ترامب الرئاسي. ولكن ما لا يمكن فهمه هو استعداد القادة السياسيين الأوروبيين لوضع بلدانهم في خطر لمصلحة واشنطن".

ونوه الكاتب إلى ما قالته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في 13 تشرين الثاني عندما قالت "إن روسيا تُشكل تهديداً للأمن الدولي، وتتدخل في الانتخابات الأوروبية وتتعرض للحكومات الأوروبية".

وأكد أنه لا يوجد أي دليل على هذه الادعاءات، ومع ذلك فإنها تستمر وتتضاعف. وينظم الاتحاد الأوروبي ما يسمى "الشراكة الشرقية" مع دول الاتحاد السوفييتي السابقة، بيلاروس ومولدوفا وأوكرانيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان. 

وأعربت الحكومة الروسية عن قلقها علناً، وبدأت تتحضر لأي هجمة عسكرية. وذكرت وكالة الأنباء الإخبارية الأمريكية (سي إن إن)، و"نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، أن نائب قائد العمليات العسكرية الروسية أعلن عن قلقه من أن واشنطن تعد هجوماً نووياً مفاجئاً ضد روسيا.

ولفتت روسيا الانتباه خلال مناسبات عديدة إلى قواعد الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي الموجودة على حدودها، بالرغم من التأكيدات السابقة من الإدارات الأمريكية بأنه لن يحدث شيء، بحسب الكاتب.

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