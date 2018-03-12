مجتهد: ابن سلمان أجبر على الإفراج عن الأمير متعب

العالم- السعودية

وكذب “مجتهد” الذي يحظى بمتابعة 2 مليون شخص على تويتر، راوية التسوية المالية بين النظام والأمير متعب التي أدت للإفراج عنه، مؤكدا أن مصدر هذه الرواية هو “ابن سلمان” ذاته ولا أساس لها من الصحة.

وتابع في تغريدته عبر حسابه بـ"تويتر": "كان يفترض أن يبقى متعب لأجل غير مسمى في السجن ولو دفع تريليون ريال لكن حصلت تطورات دخلت فيها عدة أطراف وأجبرت ابن سلمان على خروجه". ووعد "مجتهد" بمزيد من التفاصيل عن هذا الأمر لاحقا.

كما أشار في تغريدة أخرى إلى أن الأمير أحمد بن عبدالعزيز ليس في إقامة جبرية كاملة.. حسب وصفه، مضيفا “لكن حساباته في البنوك كلها في يد ابن سلمان وهو ممنوع من السفر وتحت مراقبة شديدة ويلاحق كل من يتصل به أو يقابله سواء كان من الأسرة أو خارجها”

يشار إلى أنه في تصريحات لـ “رويترز”، كشف مسؤول سعودي كبير مطلع على مجريات التحقيق مع الأمراء والوزراء ورجال الأعمال المحتجزين أن الإفراج عن الامير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني المقال تم بعد التوصل إلى “اتفاق تسوية مقبول” مع السلطات، الرواية التي كذبها (مجتهد) وقال إن مصدرها هو ولي العهد.

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