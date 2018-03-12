72 مؤسسة خيرية شعبية في ايران تنشط في مجال مكافحة السرطان

ايران - العالم

وقال محمد هادي ايازي، في كلمة القاها خلال ندوة نسترن للسرطان في مشهد يوم الاربعاء، ان مايقارب 350 الف شخص مصاب بالسرطان في ايران.

واضاف، ان مئة الف شخص يصابون بالسرطان سنويا، لافتا الى ان 82 بالمئة من الوفيات في البلاد جراء الاصابة بالامراض غير السارية.

وتابع: ان الاصابة بمرض السرطان يعتبر السبب الثاني للوفيات في بعض المحافظات فيما تعد السبب الثالث في محافظات اخرى في ايران.

ولفت الى وجود 875 جمعية خيرية في النظام الصحي تقوم بأنشطة واسعة في البلاد، كما يوجد في محافظة خراسان الرضوية 50 منظمة غير حكومية و 42 جمعية ومستشفى خيرية للرعاية الصحية و 10 جمعيات خيرية مساندة للمستشفيات ما يعني مشاركة الناس في تطوير البنية التحتية.

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