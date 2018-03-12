الاحتلال بصدد تعيين سفير جديد بالاردن سعيا لترميم العلاقات

العالم - فلسطين



لكن كيان الاحتلال الإسرائيلي لم يبد أي إشارة على تلبية طلب الأردن فتح تحقيقات جنائية ضد الحارس الذي قتل أردنيين في الحادثة مدعيا أنه تصرف "دفاعا عن النفس". وجرى ترحيل حارس الأمن بصحبة السفيرة الإسرائيلية عينات شلاين بعد يوم من الواقعة.



وتقول السلطات الأردنية إنها تعتقد أن إطلاق النار لم يكن له داع لكنها لم تستطع استجواب الحارس لأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية. ونقل التلفزيون لقطات لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحارس وشلاين بحفاوة الأمر الذي أثار غضب عمان.



وأبواب السفارة الإسرائيلية في عمان مغلقة منذ مغادرة شلاين في 24 تموز/ يوليو مما ألقى بظلاله على علاقات الكيان الإسرائيلي بالأردن.

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه إن شلاين لن تعود.



وأضاف "لا يرغب الأردنيون في عودتها وكان هذا عقبة في طريق إصلاح الأمور".



وامتنع عمانوئيل نحشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق على القضية.



وتزعم "إسرائيل" أن الحارس فتح النار بعدما تعرض للهجوم وأصيب بجروح طفيفة من قبل أحد العمال فقتله وقتل أردنيا آخر من المارة. وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يبحثون إمكانية تعويض أسرة القتيل الثاني.



ويضيف المسؤولون أن من غير المرجح بشدة أن يحاكم الكيان الإسرائيلي، الحارس بناء على طلب الأردن لكن فرص استئنافه العمل في الأمن الدبلوماسي الإسرائيلي في الخارج موضع شك بعدما نشرت صحيفة أردنية اسمه وصورة له.



وتتولى القنصلية الإسرائيلية في تركيا النظر في طلبات الأردنيين استصدار تأشيرات سفر الى فلسطين المحتلة منذ حادثة السفارة.

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