السيد عمار الحكيم : حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم لا تلغى بالتقادم

العالم - العراق

ونقل بيان لمكتبه نشر اليوم عن السيد عمار الحكيم القول بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ان " القضية الفلسطينية تشكل محورا رئيسيا من اهتماماتنا وحركتنا السياسية وعلاقاتنا مع العالم".

واضاف ان " هذه المناسبة تشكل محطة مهمة في مسيرة الحق الفلسطيني المهضوم، إذ يفترض ان يعي المجتمع الدولي فيه، ان القضية الفلسطينية تزداد تعقيدا، بإزدياد إمعان الكيان الصهيوني الغاصب بهضم حقوق الفلسطينيين، والتنكيل بهم على مر الـ70 عاما المنصرم".

وتابع السيد عمار الحكيم " إنها أيضا مناسبة لنؤكد فيها أن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم لا تلغى بالتقادم، وعلى العالم أجمع القيام بواجبه تجاه هذا الشعب المشرد في الشتات، والعمل على إجبار المحتل الصهيوني على الإقرار بهذه الحقوق وإعادتها وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وختم بالقول " تحية الى الأشقاء الفلسطينيين في يوم التضامن معهم".

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