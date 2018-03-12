عون يكشف مصير الحريري وقوات حزب الله

العالم - لبنان

وفي حديث له مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية اليوم الأربعاء، قال عون إن حزب الله حارب تنظيم "داعش" في لبنان وخارجه، مشيراً إلى أنه عندما تنتهي الحرب ضد الإرهاب سيعود قوات الحزب إلى لبنان.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن عون أن المحادثات مع جميع القوى السياسية داخل الحكومة اللبنانية وخارجها اختتمت، وأن هناك توافقاً موسعاً، وفقا لـ"رويترز".

كلام عون يأتي خلال زيارة رسمية قام بها إلى إيطاليا تستمرّ لمدة ثلاثة أيام، يلتقي خلالها نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وكان الحريري علّق استقالته عقب خلوة جمعته بالرئيس عون بعد عودته من فرنسا، وقال إنّ عون تمنّى عليه "التريث للتشاور" في أسباب استقالته، مؤكداً أنه أبدى تجاوباً مع طلب الرئيس.

لا ستامبا الإيطالية

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