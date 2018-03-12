ارتفاع حصيلة ضحايا مسجد الروضة

العالم - مصر

وفي مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة المصرية داخل مقر رئاسة الحكومة، قالت إن اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عقد اليوم، ناقش تقريرا عن المهام التي قامت بها الوزارات المعنية بمتابعة هجوم الروضة الإرهابي، وإنه تم الانتهاء من البحث الاجتماعي لنحو 500 أسرة في قرية الروضة، وتم حصر كافة الإصابات والوفيات بجميع العائلات.

وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي أن "وزارة المالية وفرت 50 مليون جنيه (الدولار يعادل 18 جنيها مصريا) تعويضات لشهداء ومصابي الهجوم الإرهابي، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن عنها بواقع 200 ألف جنيه لأهالي الشهداء، و50 ألف جنيه لكل مصاب"، مشيرة إلى أن "الحكومة أقرت بصرف معاش استثنائي بواقع 1500 جنيه لأسر الشهداء".

وأوضحت والي أن "هناك 6 جمعيات أهلية تعمل في شمال سيناء، مع البدء في خطة عمل لتحسين شبكات المياه والصرف الصحي شمالي سيناء".

كما نوهت الوزيرة بأنه بعد الإغاثة والتعويضات تأتي مرحلة الرعاية كالتأهيل للمعاقين وحصر مرضى فيروس سي وتقديم الدعم النفسي، ثم تأتي مرحلة التنمية ضمن خطة شاملة كبرى لتنمية جميع التجمعات السكانية في سيناء.

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