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لندن:ترامب ارتكب خطأ بإعادة نشر تغريدات معادية للمسلمين

لندن:ترامب ارتكب خطأ بإعادة نشر تغريدات معادية للمسلمين
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن متحدث بإسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في تصريح الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتكب "خطأ" عندما أعاد نشر تغريدات معادية للمسلمين لنائبة رئيس الحزب اليميني المتطرف "بريطانيا أولا.

العالم - أوروبا

وقال المتحدث أن حزب "بريطانيا أولا يسعى إلى بث الفرقة فى صفوف المجموعات السكانية، عبر استخدام عبارات كراهية تنشر الأكاذيب وتؤجج التوترات" معتبرا أن "الرئيس (ترامب) ارتكب خطأ" عندما أعاد نشر هذه التغريدات.

وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه في تويتر، اليوم نشر تغريدات للقطات فيديو مناهضة للمسلمين كانت قيادية في جماعة بريطانية متطرفة، جرى اتهامها هذا الشهر بإساءة معاملة امرأة مسلمة، هي أول ناشر لها.

وأثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية دعا ترامب لحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة كما أصدر بوصفه رئيسا عددا من الأوامر التنفيذية التي حظرت دخول بعض المواطنين من دول مختلفة إلى الولايات المتحدة رغم أن عدة محاكم ألغت لاحقا جوانب من تلك الأوامر .

ونشرت جايدا فرانسين، النائبة الأولى لزعيم جماعة (بريطانيا أولا) اليمينية المتطرفة المناوئة للمهاجرين، عدة تغريدات تضمنت لقطات فيديو اليوم الأربعاء بينها مقطع يظهر فيه مجموعة من الإسلاميين وهم يلقون صبيا من فوق سطح أحد المنازل بينما يظهر في فيديو آخر شاب وهو يركل صبيا متكئا على عكازين ويعرض مقطع ثالث رجلا ملتحيا وهو يحطم تمثالا للسيدة العذراء.

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