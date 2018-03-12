سارق الخراف يشهر به بينما سارق قوت الشعب تتم مراعاة سمعته!

العالم - السعودية

وفي مقال له بـ"عكاظ" رد "السليمان” على هذا المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى عبد الله الناصر، قائلا: "لا أفهم سر الشفقة على سمعة الفاسد، حتى أصبح مزور الأختام وسارق الخراف وخالط الزيوت يشهر به، بينما سراق ثروات الأوطان ومدخرات الشعوب تتم مراعاة سمعتهم !".

وتابع "نعم نشفق على أسرة المتهم بارتكاب أي جريمة من تشويه سمعتها، وهذه بحد ذاتها جريمة أخرى يرتكبها المجرم بحق أقاربه، لكن هناك أيضا نظاما يحفظ سمعته ويمنع التشهير به قبل أن تصدر بحقه أحكام إدانة نهائية، فلا يطالبنا أحد بأكثر من ذلك، فقد كان أولى بمرتكبي جرائم الفساد أن يراعوا سمعتهم الشخصية وسمعة أسرهم قبل أن يفكروا بارتكاب جرائهم".

واختتم مقاله متسائلا: "وإذا كان رد الأموال المنهوبة يعوض الوطن عن بعض ثرواته المسلوبة، فمن يعوض المجتمع عن آثار الإفساد الذي مورس على"حساب التنافس الشريف في طلب الرزق والحصول على فرص الحياة العادلة ؟!".

ويتزامن هذا المقال مع تصريحات لـ “رويترز”، كشف فيها مسؤول سعودي كبير مطلع على مجريات التحقيق مع الأمراء والوزراء ورجال الأعمال المحتجزين أن الإفراج عن الامير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني المقال تم بعد التوصل إلى “اتفاق تسوية مقبول” مع السلطات.

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