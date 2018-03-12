البث المباشر
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات التفتيش والتعقب في القرى المجاورة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك

بالفيديو: هل تتنصل تركيا من تفاهماتها وتعهداتها مع روسيا وايران؟

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

وسط اجواء جنيف، تطرح تساؤلات عن مصير التفاهمات بين تركيا من جهة وروسيا وايران من جهة اخرى، بعد قمة سوتشي وما تبعها من اتصالات بين الرئيسين الامريكي والتركي ومواقف تركية والمعارضة السورية المحسوبة على السعودية المطالبة بضرورة رحيل الرئيس بشار الاسد.

العالم - سوريا

اوحى مشهد الايادي المتشابكة بين الرؤساء الروسي والايراني والتركي في مدينة سوتشي ان مرحلة ما بعد هزيمة داعش في سوريا بدات، الا انه وبعد ساعات من قمة روسيا، بدات تتمظهر حيثيات خطة اميركية للدخول على الخط وتغيير المسار، عبر اخراج انقرة من طاولة لقاءات سوتشي. والخطوة الاولى كانت اتصال الرئيس الاميركي دونالد ترامب بنظيره التركي رجب طيب اردوغان.

اتصال كشف البيت ان ترامب ابلغ فيه اردوغان بتعليق الدعم العسكري لحلفاء واشنطن في سوريا اي القوات الكردية بذريعة انتهاء معركة الرقة.

موقف تلقفته انقره بعد جفاء في العلاقة مع الامريكي  الذي همشها سابقا لمصلحة الاكراد، وربما اعاد لديها بعض الحسابات، بشأن سوتشي. ثم كان اتصال ثان بين ترامب واردوغان حمل تفصيلات اضافية في الموضوع نفسه.

وقال اردوغان: اجريت اتصالات هاتفيا مهما مع الرئيس الاميركي والمحادثة كانت الاولى منذ وقت حيث وضعنا الامور بيننا على نفس الموجة فيما يخص العلاقات التركية الاميركية.

103-10

اثر الاتصال الهاتفي، خرج رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ليقول ان سوتشي ليست بديلا عن جنيف، والا مكان للرئيس السوري بشار الاسد مستقبلا، بعد ان كانت انقرة قد سكتت عن هذه المقولة، ولحق بيلدريم المعارضة السورية المحسوبة على السعودية والتي خرجت من مؤتمر الرياض اثنين بشروط رحيل الاسد، ما اعتبر وضع عصي في دواليب مسار مفاوضات جنيف.. وهو الامر الذي استدعى من الوفد السوري تأجيل سفره للمشاركة في المفاوضات الى ان  تعهد المبعوث الاممي ستيفان دي مستورا بعدم مناقشة شروط المعارضة وتاليا الشرط التركي في مباحثات جنيف.

اما الخطوة التركية الثالثة  فاعلنت من لندن ايضا على لسان وزير الدفاع نور الدين جنكيلي الذي قال ان عملية عسكرية تركية قد تبدا سريعا في مدينة عفرين السورية حيث القوات الكردية.  مع العلم ان المنطقة تتعرض لقصف مستمر من قبل الجيش التركي الموجود في سوريا. 
 

روابط ذات صلة

هذا ما اتفق عليه بوتين و اردوغان بشان الازمة السورية

هذا جدول أعمال اللقاء بين اردوغان وبوتين في سوتشي

اردوغان يورط روسيا !

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

في هذا المطعم تناول الطعام مجانا بشرط واحد!

أنقرة طلبت من موسكو الإسراع بتنفيذ عقد "إس-400"

شعر بالالم في احد جانبه عن الركض... فكان هذا هو السبب! 

ظريف: ايران وباكستان تربطهما علاقات حميمة

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ايران تتحلى بالفراسة في مواجهة القضايا الدولية

سامح شكري يؤكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

بعد تامر حسني ..اقامة حفل مطربين اخرين في السعودية قريبا!

هذه الأسماء الـ 50 ممنوعة الآن في السعودية... والسبب!!

ماذا قال غوتيريش عن وقف للأعمال القتالية في سوريا؟

بالفيديو...الارهابيون في الغوطة الشرقية محاصرون في ثلاث مناطق منفصلة

رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية الروسية : المشاكل التجارية مع روسيا سيتم حلها خلال شهرين

نيويورك تايمز: ترامب يعلن خطته للتسوية في الشرق الأوسط قريباً

الجزائر.. تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين ببومرداس

صحيفة تكشف عن سبب مثير لموت اللواء القحطاني بالسعودية

الجيش السوري يكتسح الأفتريس في الغوطة الشرقية

شويغو يكشف سبب زيارة بوتين إلى سوريا..تفاصيل مثيرة!

شاهد: مظاهرات شعبية بالغوطة الشرقية، وهذا مصير دوما وحرستا..

 شاهد"بن سلمان" يغزو مواقع التواصل بهذا الفيديو..!

دوري ابطال اسيا الدحيل أول المتأهلين الى ثمن النهائي بثنائية العربي

فضيحة تاريخية.. عصابة اغتصبت ألف طفلة في بريطانيا

الأکثر مشاهدة