بدء أول خطة لانشاء مطار كربلاء الدولي

العالم – العراق

وقال المدير المفوض لشركة طيبة كربلاء الجهة المسؤولة عن المشروع المهندس فوزي محسن الشاهر، للموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة، أمس الاثنين، إن "الأعمال الترابية في المشروع انتهت ويجري العمل الآن على دفن المناطق ذات المناسيب المنخفضة وبنسب متقدمة، بلغت 95%".

واضاف، "يجري استلام العطاءات المقدمة من قبل الشركات الدولية والمحلية للشروع بتنفيذ الأعمال الإنشائية في المطار". مبينا، "سيتم الاعلان عن الشركات التي سيحال اليها التنفيذ بعد تحليل العطاءات نهاية الشهر الحالي".

وأشار المدير المفوض الى، ان "سير الاعمال في المطار تجري كما هو مخطط لها ولا توجد أي عراقيل ادارية او مالية تحول دون انجاز المشروع الذي يعد من المشاريع الحيوية في المحافظة".

ويعتبر مشروع مطار كربلاء الدولي الذي تشرف على تنفيذه العتبة الحسينية المقدسة، رئة جديدة تتنفس من خلاله محافظات الفرات الاوسط، لاسيما خلال فترات الزيارات المليونية التي يشهدها العراق بشكل موسمي.

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