مقتل إرهابي بارز في تنظيم "القاعدة" قرب الحدود الجزائرية

العالم - تونس

أفاد بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، بأن "المواجهة بين تشكيلة عسكرية ومجموعة إرهابية في مرتفعات القصرين، أسفرت عن القضاء على الإرهابي يحيى العرقوبي التابع لكتيبة جندوبة والمكنى بأبي طلحة من مواليد عام 1995، ومصادرة ذخيرة وسلاح كلاشينكوف ومواد متفجرة".

وأكدت أن الإرهابي المذكور "مختص في صناعة المتفجرات، وأشار إلى أن "عمليات التمشيط العسكرية مازالت متواصلة لتعقب عنصر مسلح ثان تمكن من الفرار".

وقال الناطق باسم الوزارة، بلحسن الوسلاتي، في تصريح صحفي، إن قوات الجيش مازالت تلاحق مجموعة إرهابية خلال نفس العملية.

ومازالت مجموعات إرهابية تتبع "القاعدة" تنشط في محور القصرين وسيدي بوزيد وجندوبة قرب الحدود بين تونس والجزائر، ما فرض تنسيقا أمنيا رفيعا بين البلدين لرصد أي تحركات للمجموعات الإرهابية.

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