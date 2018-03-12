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الصحة العالمية: يجب الوصول إلى جميع أنحاء اليمن دون قيد أو شرط

الصحة العالمية: يجب الوصول إلى جميع أنحاء اليمن دون قيد أو شرط
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

طالبت منظمة الصحة العالمية بالسماح بوصول ممثليها والأدوية التي توفرها إلى جميع أنحاء اليمن باستمرار ودون قيد أو شرط، موضحة أن وباء الدفتيريا أصبح يقتل الأطفال والبالغين الآن.

العالم - يمن

قال ممثل المنظمة في اليمن نيفيو زاغاريا، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمنظمة عبر "فيسبوك"، مساء اليوم الأربعاء "لقد مات الأطفال والبالغون في الأيام الأخيرة بينما كانت الأدوية اللازمة لإنقاذ حياتهم متاحة على بُعد لم يكن يتجاوز بضع ساعات منهم".

وأضاف زاغاريا "نحن بحاجة إلى أن يُتاح لنا الوصول إلى جميع مناطق اليمن باستمرار ودون قيد أو شرط، لوقف هذه الأعداد الفادحة من الوفيات الناجمة عن سوء التغذية، والكوليرا، والدفتيريا أيضا الآن".

واستقبل مطار صنعاء الدولي، السبت الماضي، 4 طائرات بعثت بها منظمة الأمم المتحدة، والمنظمة الأممية للطفولة (يونيسف) واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تحمل أمصال ولقاحات لإنقاذ حياة مئات الأطفال، بعد 20 يوما من حصار جوي وبحري فرضه تحالف العدوان السعودية بإغلاق كافة المنافذ اليمنية في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وكانت أول سفينة تحمل مواد إغاثية ومساعدات إنسانية وصلت إلى ميناء الحديدة غرب اليمن، الأحد الماضي، للمرة الأولى أيضا.

و منذ بدء عمليات التحالف وحتى الآن، استشهد نحو 10 آلاف شخص وجرح عشرات الآلاف، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

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