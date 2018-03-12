أردوغان: لو كان فاعل ذلك ابن أبي اطردوه من أبوابكم!

العالم - أسيا و الباسفيك



جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، تطرّق فيها أردوغان إلى أبرز المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.

وحذر الرئيس التركي المسؤولين في بلاده من مغبة إقدامهم على استخدام اسمه في محاولة لتسريع الإجراءات الروتينية المتَّبعة داخل الدوائر الحكومية في تركيا قائلا إن بعض المسؤولين في البلاد يستغلون اسمه لتمرير معاملاتهم وتسريعها في بعض الدوائر الحكومية، من خلال تأكيدهم أنها أعمال مستعجلة خاصة بالرئيس.

وأكد أردوغان، وفقاً لما نشرته صحيفة "يني شفق" التركية، أنه لا يحتاج لواسطة حتى ينجز أعماله، مضيفاً أنه لن يقبل استغلال البعض اسمه أياً كان الأمر. وطالب أردوغان المسؤولين في بلاده بطرد كل من يخبرهم بأنه قادم من طرفه مهما كانت صلة القرابة أو المعرفة بينهما، حتى ولو كان شقيقه، على حد تعبيره.

وأشار أردوغان إلى مصطلحات يستغلها البعض لتجاوز الإجراءات المعتادة في البلاد، ذكر منها "هذا ما يريده الرئيس"، "الرئاسة طلبت ذلك". وقال أردوغان في حديثه لوسائل الإعلام عقب الجلسة، إنه لا يستبعد أن تتم إقالة كل مسؤول أو موظف يثبت استغلاله نفوذه من أجل عمل خاص، مؤكداً أنه تعوّد أن يُخبر أعضاء حكومته منذ 15 عاماً، بأن يطردوا كل من يدّعي تلقيه توصية من أردوغان دون أن يتلقوا اتصالات مباشرة من الأخير تفيد بذلك.

وأنهى أردوغان حديثه بحثّ الأتراك على تقديم الشكاوى في حال تعرضهم لمواقف مشابهة، مشيراً إلى أنه يعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين الأتراك دون أي تميز بينهم. وأثار خطاب أردوغان حماسة أعضاء حزب العدالة والتنمية؛ إذ صفق الحضور مرات عديدة؛ إعجاباً بخطاب الرئيس التركي، الذي بدا غاضباً من استغلال نفوذه من قِبل الآخرين.

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